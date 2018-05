Erzgebirge Aue feiert Klassenhalt mit Bier und Biathlon-Star

Sieg in der Relegation gegen KSC

Erst überfielen die feierwütigen Relegations-Helden von Erzgebirge Aue ihren verdutzten und kurz darauf hopfengetränkten Trainer Hannes Drews, dann mischte sich sogar Edel-Fan und Biathlon-Star Erik Lesser unter das Party-Volk.

Im Freudentaumel war bei den Sachsen am Ende einer dramatischen Woche die Erleichterung über den Klassenerhalt deutlich zu spüren. Die 2. Bundesliga: Für das gesamte Erzgebirge eine Art Existenzgrundlage.

"Der hat das jetzt zurückgezahlt, nachdem ich den als Invaliden aus Halle geholt habe. Sören hat sich super entwickelt", sagte Leonhardt. 2016 war Bertram nach einem Kreuzbandriss vom Halleschen FC nach Aue gewechselt. Damals war er am Boden zerstört. Und nun hat er seine Mannschaft nicht nur im Alleingang gerettet, sondern auch sich selbst einen ganz persönlichen Wunsch erfüllt.

Das Duell mit seinem Ex-Verein und Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. "Mein Herz schlägt schon schwarz-weiß-blau", sagte der 26-Jährige. Er hatte in der Jugend für den HSV gespielt und 2010 gar in der Bundesliga debütiert. In Deutschlands höchster Spielklasse absolvierte er jedoch nur zwei Partien.