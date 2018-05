Erzgebirge Aue akzeptiert Entscheidung des DFB nicht

Frankfurt/Main Nachdem das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Einspruch des FC Erzgebirge Aue gegen die Wertung der Zweitliga-Niederlage bei Darmstadt 98 zurückgewiesen hat, haben die Sachsen erneut Einspruch eingelegt.

Die Relegation steht vor der Tür, doch Erzgebirge Aue lässt das bittere Saisonfinale in der 2. Bundesliga weiter keine Ruhe. Am Mittwoch lehnte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Einspruch der Sachsen gegen die Schiedsrichter-Fehlentscheidungen aus dem Spiel bei Darmstadt 98 (0:1) ab. Die Auer legten auch gegen die Entscheidung des Einzelrichters Einspruch ein. Der Fall wird am Donnerstag (13.30) in der DFB-Zentrale in Frankfurt mündlich verhandelt.

An einen Erfolg vor dem Sportgericht glaubt selbst Leonhardt nicht mehr, aber der Unternehmer will dem Verband am Donnerstag zumindest einen Vorschlag unterbreiten: Aue UND Karlsruhe spielen in der kommenden Saison in der 2. Liga, die für ein Jahr aufgestockt wird. Dafür steigen am Ende der Spielzeit drei Teams direkt ab, eines muss in die Relegation. "Das wäre für mich ein salomonischer Weg", sagte Leonhardt.