Erst Kritik, dann Triumph? Klinsmann und sein „Zombie-Team“ im Asien-Cup-Halbfinale

Klinsmanns Credo, nie aufzugeben und die größten Ziele anzustreben, hat sich auf seine Mannschaft übertragen. In vier von fünf Spielen in Katar traf Südkorea in der Nachspielzeit - einmal profitierte es dabei von einem Eigentor. In den beiden K-o.-Partien retteten erst Treffer nach der 90. Minute das Team in die Verlängerung. Die Mannschaft hat sich bei seinen Fans den Ruf erarbeitet, nicht totzukriegen zu sein. „Zombie-Team“ - so nennen die Anhänger ihre Landesauswahl mittlerweile. „Jeder Name ist okay für mich“, kommentierte Klinsmann das mit einem Lächeln.