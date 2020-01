Erneuter Anpfiff von Gräfe : „Es geht zu wenig nach Leistung“

Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Frankfurt Schiedsrichter Manuel Gräfe hat nicht zum ersten Mal Kritik geübt. Diesmal stört sich der 46-Jährige daran, dass die Referees in der Bundesliga angeblich nicht nach dem Leistungsprinzip eingesetzt werden.

Kein Leistungsprinzip, wenig Individualisierung, viel Politik: Manuel Gräfe hat dem Schiedsrichterwesen im deutschen Fußball den nächsten Anpfiff verpasst. Der Unparteiische aus Berlin sieht bei den Regelhütern trotz einiger Veränderungen noch immer jede Menge Verbesserungspotenzial - und fühlt sich selbst von der Führung nicht angemessen wertgeschätzt.

"Sechs Spiele sind sicher deutlich zu wenig", kritisierte der 46-Jährige mit Blick auf seine Einsatzzeiten in der Hinrunde der Bundesliga. Und weil ihn die Profis in einer Umfrage zum sechsten Mal nacheinander zum besten Schiedsrichter gewählt hatten, kommt Gräfe im Fachmagazin kicker zum Schluss: "Es geht immer noch zu wenig nach Leistung. Es geht aus meiner Sicht zu oft nach Politischem, Regionalem oder Persönlichen." Eine SID-Anfrage zu den Vorwürfen ließ der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag zunächst unbeantwortet.

Die Aussagen des Sportwissenschaftlers, der in seiner Karriere mehr als 260 Partien im Oberhaus geleitet hatte, mehrfach in der Champions und Europa League im Einsatz war, erinnern jedenfalls stark an die Kritik im Sommer 2017. Damals war Gräfe verbal gegen die damalige Schiedsrichterspitze des DFB um Herbert Fandel und Hellmut Krug vorgegangen, schon damals waren ihm persönliche Interessen als Motiv unterstellt worden. Auch aus dem Kreise der Kollegen.

Mittlerweile nimmt Gräfe unter der Führung des neuen Schiedsrichter-Chefs Lutz Michael Fröhlich zwar ein deutlich "entspannteres Miteinander" wahr, die Sache mit dem "Anreiz-Prinzip, dass sich Leistung auch in der Anzahl der Ansetzungen bemerkbar macht", fehlt ihm aber noch immer. Und wäre doch Voraussetzung dafür, "einen Rhythmus zu erhalten und in schwierigen Spielen Automatismen abzurufen".

Dass hierfür die zahlreichen Tests vor und während der Spielzeit ausreichend vorbereiten, bezweifelt Gräfe ebenfalls. Weil - nicht zuletzt durch Vorgaben des Weltverbands FIFA und der Europäischen Fußball-Union (UEFA) - die Fitness der Schiedsrichter im Vergleich zu deren Persönlichkeit einen viel zu starken Einfluss auf die Eignung habe.

Ein internationaler Trend sei laut Gräfe daher, "dass alle überspitzt gesagt super Leichtathleten sind und die gleiche Frisur haben, die Persönlichkeiten aber fehlen". Eine Individualisierung und echte Typen wie Pierluigi Collina oder Urs Meier seien durch die derzeit vorherrschenden Auswahlkriterien möglicherweise nicht mehr zu bekommen.

Gräfe, der sich selbst als "gerechtigkeitsorientierten Menschen" bezeichnet und im Nachgang seiner wiederkehrenden Kritik trotz anderslautender Gerüchte viel Zuspruch aus dem Kollegenkreis erhalten habe, stehen noch etwa eineinhalb Jahre in der Bundesliga bevor. Die Altersgrenze beim DFB liegt bei 47 Jahren - ebenfalls so ein Punkt, an dem er sich stört.

"Manche könnten mit 50 problemlos noch pfeifen", sagte Gräfe - sein Vorschlag: "Auch das sollte im Rahmen einer Professionalisierung individueller gehandhabt werden."

