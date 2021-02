Dortmunds Erling Haaland : Die Ein-Mann-Büffelherde

Dortmunds Erling Haaland jubelt nach seinem Treffer zum 2:1 gegen den FC Sevilla. Foto: dpa/Daniel Gonzalez Acuna

Dortmund Der Norweger Erling Haaland ist ein erstaunlicher Kerl. Er ist erst 20 und bricht Rekorde beim Toreschießen. Für Borussia Dortmund ist er eine Lebensversicherung beim Kampf um die begehrten Champions-League-Plätze.

Mit 20 Jahren kickte Miroslav Klose für den FC Homburg abwechselnd in der Reserve (5. Liga) und der ersten Mannschaft in der Regionalliga (3. Liga). Robert Lewandowski unterschrieb bei Lech Posen seinen ersten Vertrag in der ersten polnischen Liga. Jürgen Klinsmann kam als schüchternes Kerlchen mit roten Wangen vom Zweitligisten Stuttgarter Kickers zum VfB Stuttgart. Sie wurden sehr respektable Stürmer.

Mit 20 Jahren hat Erling Haaland in 13 Champions-League-Spielen 18 Tore geschossen, nach 22 Bundesliga-Spielen liegt er mit 17 Treffern in der Torjägerliste auf Rang drei, zuletzt schenkte er dem Revierrivalen Schalke 04 mit einem Seitfallzieher der Marke Zlatan Ibrahimovic ein Tor des Monats ein. In der Dortmunder Berg- und Talfahrt der Saison ist Haaland eine der wenigen Konstanten. „Er ist eine Maschine“, sagt sein Kapitän Marco Reus, der wie viele der routinierten Kollegen anerkennen muss, dass es ein 20-Jähriger ist, der diese Mannschaft mit Toren und Einstellung am Leben erhält.

Info Norweger Erling Haaland in Zahlen Geburtstag 21. Juli 2000 (20) Rekorde Erzielte in dieser Saison bislang alle 85 Minuten ein Tor Erster Spieler der Bundesliga-Geschichte, der bei seinem Debüt dreimal traf Hat schon jetzt mehr Champions-LeagueH-Treffer als Francesco Totti, Ronaldo, Zinedine Zidane und Michael Ballack

Haaland bringt Leidenschaft auf den Platz, er kann extrem mitreißend spielen. Wenn er den Kopf senkt, mit den Armen rudert und die Oberschenkel beim langgezogenen Spurt schwingt, als wolle er zum Tanz ansetzen, wenn er den Ball mit Urgewalt geradezu durch die Gegenspieler treibt, dann wirkt der rasende Norweger wie die vielzitierte „Ein-Mann-Büffelherde“. Man sollte dieser Herde keinen Platz lassen, denn dann ist sie nicht aufzuhalten.

Fünf Komponenten machen Haalands Spiel aus: Kraft und Schnelligkeit; Gefühl für den Raum, für den Antritt im richtigen Moment und in die richtige Richtung; eine hochentwickelte Schusstechnik; das Bewusstsein dafür, wo das Tor steht; und die Mentalität, dieser zähnefletschende, unbändige Wille. Sein Kopfballspiel kann er noch verbessern — wie so viele Kerle über 1,90 Meter, die sich immer darauf verlassen konnten, dass sie auch ohne zu springen an die hohen Bälle kommen. Aber es wäre ja auch noch schöner, wenn einer mit 20 nichts mehr lernen kann.

Der frühere Schalker Bundesligatrainer (und Dortmunder U23-Coach) David Wagner nennt den Norweger einen „wahnsinnig kompletten Spieler“. Davon durfte sich auch die Konkurrenz in Europa bereits zur Genüge überzeugen — zuletzt der FC Sevilla, der bei der 2:3-Heimniederlage in der europäischen Meisterklasse zwei Gegentreffer durch Haaland hinnehmen musste. Jedes dieser Tore erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Borussia Dortmund auf Haalands Weg in die Weltklasse nur eine Station bleiben wird. Mit großer Sicherheit steht er auf dem Wunschzettel der europäischen Giganten.

Jedes seiner Tore ist darüber hinaus ein Schlag für die deutsche Nachwuchsarbeit. Während an der Spitze der Bundesliga-Torjägerliste drei Mittelstürmer aus dem befreundeten Ausland stehen (Lewandowski, Bayern/26 Treffer, André Silva, Frankfurt/18, Haaland, 17), kommen auf Rang sieben gemeinsam die beiden Deutschen Lars Stindl (Mönchengladbach) und Thomas Müller (Bayern) mit je zehn Treffern. Klassische Mittelstürmer sind sie nicht — und Nachwuchsspieler schon gar nicht. Stindl ist 32, Müller 31.

Mittelstürmer sind weit und breit nicht in Sicht — abgesehen von Nils Petersen, der in Freiburg als Spezialist für Tore nach Einwechslungen gilt, aber eben auch schon 32 Jahre alt ist. Als in Deutschland die Nachwuchs-Akademien aufgebaut wurden, trieb die Didaktiker im Hintergrund eine regelrechte Besoffenheit von den Feinheiten des Spiels an — vielleicht sogar verständlich nach Jahren des Rumpelfußballs der grobschlächtigen Art nach dem Muster „Flanke – Kopfball – Tor“. Das Idealbild dieser Schulen war der „polyvalente Mittelfeldspieler“, ein Alleskönner mit großen technischen Fähigkeiten, möglichst zierlich und elegant am Ball, so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau des Fußballs. Im Angriff kam er als der berühmte „Neuneinhalber“ vor, ein Zwitterwesen zwischen Mittelfeldspieler und Stürmer, das allerdings den Strafraum immer nur als vorübergehenden Lebensraum begriff. Wucht war nicht das Thema und die Förderung echter Mittelstürmer regelrecht verpönt. Einstweilen müssen sie feststellen, dass andere Länder mit Lewandowski, Harry Kane, Romelu Lukaku oder eben Haaland die Entwicklung nicht verschlafen haben.