Kostenpflichtiger Inhalt: Rasen-Kontrolle : Entscheidend ist der Platz

Greenkeeper Arnd Peiffer mit seinem Aufsitzrasenmäher unterwegs in der Arena in Düsseldorf-Stockum. Foto: Christoph Reichwein. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Düsseldorf In Leverkusen wird über die Rasenqualität diskutiert – ein jährlich wiederkehrendes Thema in der Bundesliga. DFL, Rasenlieferanten und Arenabetreiber versuchen sich in immer neuen Lösungsansätzen.