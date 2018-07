Energie Cottbus kehrt mit Sieg gegen Hansa Rostock in die 3. Liga zurück

3:0 gegen Hansa Rostock : Cottbus kehrt mit Sieg in die 3. Liga zurück

Der Cottbusser Trainer Claus-Dieter Wollitz. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Cottbus Energie Cottbus hat sich mit drei Toren und einem Sieg im Duell der Ostklubs in der 3. Liga zurück gemeldet. Die Cotbusser starteten fulminant und gingen bereits in der zweiten Minute in Führung.

Energie Cottbus hat eine traumhafte Rückkehr in den Profifußball gefeiert. Der Aufsteiger aus der Lausitz gewann zum Auftakt der 3. Liga sein Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 3:0 (2:0) und nahm zumindest vorübergehend den zweiten Tabellenplatz ein. Umjubelter Matchwinner war Mittelfeldspieler Fabio Viteritti mit einem Doppelpack (2. und 20.).

Der Deutsch-Italiener traf vor 15.035 Zuschauern im Stadion der Freundschaft zunächst per Foulelfmeter zur frühen Führung der Gastgeber. In der 20. Minute legte Viteritti mit einem Kopfballtreffer nach. Felix Geisler machte mit dem 3:0 (86.) kurz vor Schluss den Sieg im Duell der einstigen DDR-Klubs perfekt.

