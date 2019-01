„Ihr dürft nicht aufgeben“: Fortuna-Profi Contento bittet Behörden, Suche nach Sala fortzusetzen

Cardiff Die Suche nach dem mutmaßlich mit einem Flugzeug abgestürzten Emiliano Sala ist eingestellt worden. Jegliche Hoffnung scheint geschwunden. Fortuna-Profi Diego Contento fordert die Behörden dennoch auf, die Suche wieder aufzunehmen.

„Ihr dürft nicht aufgeben. Bitte sucht weiter, damit die Familie und Freunde eine Antwort kriegen“, appelliert Diego Contento an die Behörden in einem Video bei Instagram. Das ungeklärte Schicksal von Emiliano Sala beschäftigt auch den Profi von Fortuna Düsseldorf. Der Linksverteidiger des Bundesligisten kennt den Argentinier aus Bordeaux. Gemeinsam spielte er mit Sala eine Saison (2014/15) bei Girondins in der Lique 1.

Ein Kleinflugzeug mit Sala an Bord war am Montagabend auf dem Flug von Nantes nach Cardiff rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey verschwunden. Sala hatte in einer Sprachnachricht während des Flugs seine Angst vor einer Katastrophe geäußert. Es wird vermutet, dass die Maschine in den Ärmelkanal gestürzt ist. Die Wassertemperatur beträgt derzeit nur rund zehn Grad.