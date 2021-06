Vor Achtelfinale im Wembley : Deutschland und England setzen Zeichen gegen Rassismus

Knieten vor dem Anpfiff: Die Nationalspieler beider Länder. Foto: AFP/JOHN SIBLEY

London Wie angekündigt gingen die deutschen und die englischen Nationalspieler vor dem Achtelfinale der EM in die Knie. Damit setzen alle Akteure ein deutliches Zeichen gegen Rassismus.

Vor dem Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft setzten die Nationalspieler aus England und Deutschland ein deutliches Zeichen gegen Rassismus im Londoner Wembley-Stadion. Alle Spieler der beiden Mannschaften knieten sich auf das Feld. Auch die Schiedsrichter machten bei dieser Geste mit. Dem gemeinsamen Kniefall hatte sich auch Bundestrainer Joachim Löw angeschlossen.

Die englischen Nationalspieler um Harry Kane, Raheem Sterling und Co. setzen dieses Zeichen schon seit Beginn der Europameisterschaft im Stadion um. Auch in den letzten Testspielen vor dem Turnier zeigten sie diese Geste. Das kam nicht immer bei allen Zuschauern im Stadion gut an. Auch am Dienstag waren vereinzelt Pfiffe im Wembley-Stadion zu hören.

Die deutschen Nationalspieler verzichteten bisher auf das deutliche Signal im Kampf gegen Rassismus, das seit einigen Jahren vor vielen Events von Sportlern umgesetzt wird, um auf die Probleme in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Doch vor dem Achtelfinale wollten die DFB-Kicker die Engländer mit dem Kniefall unterstützen.

Man wolle sich bei der Partie am Dienstagabend mit den Engländern „solidarisieren“, sagte Torwart Manuel Neuer am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Wir stehen für Toleranz. Es war für uns keine Frage. Wir ziehen da sofort mit“, sagte Neuer.

Er trug am Dienstag zudem wieder seine Kapitänsbinde in den Regenbogen-Farben. Ein gleiches Exemplar führte bei diesem Spiel auch Englands Kapitän Harry Kane aufs Feld. Dieser wollte damit die deutsche Mannschaft im Kampf für Vielfalt unterstützen. Dies sagte er ebenfalls am Montag. „Die Engländer solidarisieren sich mit der Binde und wollen das auch zeigen“, sagte Neuer.

Die Knie-Geste hatten bei der EM schon mehrere Mannschaften demonstriert. Am Sonntagabend beim Spiel Belgiens gegen Portugal (1:0) gingen etwa alle Akteure vor dem Spiel in die Knie. Auch der deutsche Referee Felix Brych schloss sich an.

Der Kniefall hat seinen Ursprung in der Football-Liga NFL. Dort protestierte der schwarze Quarterback Colin Kaepernick Ende 2016 beim Abspielen der amerikanischen Nationalhymne auf diese Art. Er wollte aufmerksam machen auf die Diskriminierung Schwarzer, auf Polizeigewalt und Rassismus.

