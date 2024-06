„Ihr wollt es - ihr kriegt es!“ DFB macht „Major Tom“ zur neuen deutsche Torhymne

Die nächste Gelegenheit, wie im Hit „abzuheben“, haben Mittelstädt und Co. am Montag (20.45 Uhr/ARD) im vorletzten Test gegen die Ukraine in Nürnberg. Beginnend mit dem EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland soll der Song dann den Sommer prägen - auch als inoffizielle Torhymne.