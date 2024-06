Zehnjähriger Flitzer bei Spiel in Dortmund Selfie-Jäger statt Nudisten – Warum sich das Flitzen verändert hat

Auch auf dem Feld der Flitzer hat sich also das Digitale durchgesetzt: Das Selfie können Flitzer über ihre digitalen Kanäle verbreiten und sich den Ruhm so selbst verschaffen. Die Flitzer früherer Zeit mussten über den Platz laufen, um anderen ins Bild zu rennen und von einer Fernsehkamera erfasst zu werden. Ob und wie dann über sie berichtet wurde, hatten sie nicht selbst in der Hand. Das erlebte bereits der Pionier unter den Flitzern, der 25-jährige Australier Michael O’Brien, der 1974 bei einem Rugby-Spiel nackt durch das Londoner Twickenham Stadion rannte. Das Foto danach wurde berühmt, weil dabei ein britischer Polizist die Genitalien des Flitzers mit seinem Polizeihelm verdeckte.