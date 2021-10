„United by Football“ : Logo für EM 2024 inspiriert vom Berliner Olympiastadion

Berlin Die Ausrichter der Fußball-Europameisterschaft 2024 haben am Dienstagabend das Logo und das Motto für das Fußball-Fest in drei Jahren bekanntgegeben.

Mit einem farbenfrohen Logo wollen die Ausrichter der Fußball-EM 2024 für das Turnier in Deutschland werben. Inspiriert ist das ovale Markensymbol von der Dachform des Berliner Olympiastadions, dort wurde es am Dienstagabend auch präsentiert. Im Kern des Logos ist der Siegerpokal der Europameisterschaft zu sehen. Der Entwurf soll für die Vielfalt des Fußballs in Europa und in den 55 Mitgliedsländern des Dachverbandes Uefa stehen. Das EM-Motto „United by Football. Vereint im Herzen Europas“ war schon länger bekannt.