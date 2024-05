Rauchverbot, veganes Essen, Unisex-Toiletten Uefa veröffentlicht Pläne für nachhaltige Fußball-EM in Deutschland

Fußball ist keine Sportart, die traditionell mit Diversität, Umweltbewusstsein oder einer gesunden Ernährung in Verbindung gebracht wird. Im Gegenteil: Im Stadion tummeln sich überwiegend Männer, es wird Bier getrunken und Bratwurst gegessen. Zwar begeistern sich auch immer mehr Frauen für das runde Leder und viele Spielstätten bieten vegane Speisen an, aber so richtig ist der Fußball noch nicht im Zeitalter der Diversität angekommen.