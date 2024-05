Umfrage zur Nominierung DFB-Fans wollen Hummels und Goretzka im EM-Kader

Offensivkräfte wie Niclas Füllkrug, Deniz Undav, Kai Havertz und Leroy Sane galten im Vorfeld als sicher und haben ihr Ticket über die Häppchen-Nominierung bereits bekommen. Mit über 50 Prozent der Stimmen haben sich die DFB-Fans in unserer Umfrage für Chris Führich als weiteren Spieler in der DFB-Offensive ausgesprochen. Der Stuttgarter Außenspieler bekam ebenfalls am Dienstag – per Brötchentüte – sein EM-Ticket. Dahinter war es in unserer Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jonas Hofman und Karim Adeyemi (beide 15 Prozent). Ihre Chancen, auf den letzten Drücker am Donnerstag einen Kaderplatz zu bekommen, sind zwar gering – aber Julian Nagelsmann ist ja durchaus für Überraschungen bekannt.