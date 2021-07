„Uefa not welcome“ : Bayern-Fans klauen Banner in München und senden Botschaft

Ein Uefa-Banner in München. Foto: dpa/Peter Kneffel

München Mutmaßlich Anhänger des FC Bayern München haben ein Video ins Netz geladen. In diesem ist zu sehen, wie Banner der Uefa für die Europameisterschaft geklaut werden. Am Ende des Videos senden die Fans ein deutliches Statement an den Verband.

Der Bass wummert im Hintergrund, die Bilder sind verwackelt, die Personen mit Sturmhauben bedeckt. Im Internet kursiert derzeit ein Video, in dem ein deutliches Statement gegen die Uefa und die Europameisterschaft gesetzt wird. Mutmaßlich sind Anhänger des FC Bayern München Urheber dieses Videos – und Initiatoren der Aktion. Vermutlich handelt es sich um Ultras des Vereins.

Im Video wird gezeigt, wie Personen mit Sturmhauben auf einer Brücke ein Banner zur Bewerbung der Fußball-Europameisterschaft demontieren. Zudem folgen in schneller Abfolge Fotografien von Werbeplakaten in der gesamten Münchener Innenstadt, die von Unbekannten beschmiert wurden. Wahlweise mit den Spruchen „Fuck Uefa“ oder „Munich hates Uefa“. Auch Aufkleber wurden in der Stadt verklebt, zudem Graffiti gesprüht.

Am Ende des Videos legen Personen, mit rot-weißen Sturmhauben zur Vermummung über den Kopf gezogen, insgesamt 22 Banner der Uefa zur Bewerbung der Europameisterschaft auf den Boden.. Dazu gibt es zwei mit roter Schrift beschriebene Banner. „Fuck Uefa! You´re not welcome. Football for the people! Not for millionaires.“

Die Ultra-Szenen in Deutschland positionieren sich in aller Regelmäßigkeit gegen den europäischen Fußball-Verband. Sie kritisieren die Kommerzialisierung des Fußballs und die Ausschlachtung des Sports für Werbezwecke. Auch die EM ist stark in der Kritik – nicht nur bei den aktiven Fans der Vereine.

Durch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus werden die Spiele in London, St. Petersburg und Budapest besonders kritisch gesehen. Am Freitag findet auch das Viertelfinale zwischen Italien und Belgien in München statt – nicht jeder ist davon begeistert, weil wieder viele Fans hin und her reisen werden und die Gefahr steigt, dass die Variante in Europa weiter verteilt wird.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Uefa die britische Regierung dazu drängte, noch mehr Zuschauer für die beiden Halbfinals und das Finale im Wembley-Stadion zuzulassen. Zudem dürfen 1000 VIPs und Uefa-Leute ohne Quarantäne-Beschränkungen nach London reisen.

(dör)