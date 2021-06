TV-Kritik zu Deutschland - Portugal : Schweinsteiger kann doch locker sein

Düsseldorf Bastian Schweinsteiger wurde für sein Auftreten als ARD-Experte stark kritisiert. Beim Vorrundensieg gegen Portugal hat sich gezeigt: Er kann es. Obwohl er noch Luft nach oben hat.

Kaum ein TV-Experte steht so in der Kritik wie der 36-jährige Ex-DFB-Kapitän. Er wirke fehl am Platz, hüftsteif, langweilig, Jessy Wellmer und er würden oft eher aneinander vorbeireden als miteinander. So war es zum Teil auch am Samstag. Wellmer merkt an, dass es schade sei, dass die deutschen Spieler sich nicht auf der Seite des Platzes aufwärmen, auf der sie und Schweinsteiger stehen. Und fragt Schweinsteiger, ob Müller und Co. dann für einen kurzen Small-Talk vorbeikommen würden. Schweinsteiger sagt erst nichts und antwortet dann: ein kurzer Small-Talk wäre eventuell dringewesen. Ein etwas merkwürdiger TV-Moment. Aber, das ist eine der guten Erkenntnisse an diesem Fernsehabend in der ARD, einer von wenigen merkwürdigen Momente. Schweinsteiger und Wellmer haben sich gesteigert, sie harmonieren viel besser als zuvor. Schweinsteiger wirkt ab und an fast aufgeregt, wenn er etwas sagen soll. Aber er zeigt auch seine Stärken: Seine Analysen in der Nachbetrachtung der Spielsituationen im Frankreich-Spiel sind gut, tragen etwas bei.