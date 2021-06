EM 2021 im TV : ARD und ZDF spielen gepflegte Flachpässe

Blick ins ZDF-EM-Studio. Foto: dpa/Arne Dedert

Meinung Düsseldorf Die Öffentlich-Rechtlichen setzen bei der EM-Berichterstattung auf kontrollierte Offensive statt überbordende Kulissen. Dabei hat das ZDF schon seine Meisterprüfung absolvieren müssen. Dennoch könnten beide mehr Meinung wagen, denn parallel rüstet die Konkurrenz schon mächtig auf.

In einigen Jahren wird sich vieles von der Coronakrise besser anfühlen, als es tatsächlich war. Ohne darauf zu warten, dass die Erinnerung einen Nostalgiefilter über diese besondere Zeit legt, lassen sich aber bereits ganz plastische Nutzen erkennen. Dass die Fußball-EM nach der Verschiebung um ein Jahr noch immer mit deutlich gebremstem Schaum und meist vor nur wenigen Fans ausgetragen werden muss, ist betrüblich. Der TV-Berichterstattung steht ein bisschen weniger aber bislang gut.

Vorerst vorbei sind die Zeiten, in denen die Öffentlich-Rechtlichen ihre Studios im Berliner Sony Center oder auf Usedom errichtet haben. Neben dem allgemeinen Spardruck tat die Pandemie hier ihr übriges. Befürchtungen, dass die Berichterstattung in Tristesse zerfließen würden, erweisen sich jedoch bislang als unbegründet. Die ARD stellt Moderator Alexander Bommes und seinen Experten sogar eine schmal besetzte Liveband an die Seite – deren Mehrwert sich vielleicht ja im Laufe des Turniers noch erweisen wird. Schick sitzt es sich dort allemal und die Runde wächst schnell in die für sie vorgesehenen Rollen hinein. Nationaltorhüterin Almuth Schult wurde bereits damit eingeführt, dass sie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und zeichnet entsprechend für Handfestes verantwortlich, indem sie Sätze sagt wie: „Wenn Du mit dem Außenrist den eigenen Mann abschießt, dann sieht das einfach nur scheiße aus.“

Für Stefan Kuntz ist es nicht das erste Turnier als ARD-Experte. Der U21-Europameistertrainer bezirzt die Runde dabei mit viel Charme, während der auf dem Platz berüchtigte Kevin-Prince Boateng seine Position noch finden muss. Was die Experten von ARD und ZDF voneinander unterscheidet, ließ Boateng bereits vor seinem ersten Auftritt erahnen, als er einräumte, dass er in seiner Karriere selten so aufgeregt gewesen sei. Christoph Kramer, der beim ZDF in gleicher Position tätig ist, erklärte nun das exakte Gegenteil. „Wenn mir Jochen Breyer eine Frage stellt, kann ich sie schlimmstenfalls nicht beantworten – und das sage ich dann auch. Was soll schon passieren?“, sagte er DWDL.de.

Diese Grundgelassenheit macht Kramer zum großen Gewinner der Exertenriege. Mit Gelassenheit, Witz und Eloquenz schwebt er derart weit über den Dingen und agiert so zwischen den Linien, dass man mitunter vergisst, dass dieser Kramer ja selbst noch aktiver Fußballprofi ist. Die persönliche Meisterprüfung hat er an der Seite von Ex-Nationalspieler Per „Eistonne“ Mertesacker und Moderator Breyer bereits absolviert. Der Umgang mit der schweren Verletzung des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen war zweifellos einer der schwierigeren Livemomente der jüngeren TV-Geschichte. Mit pietätvollem Schweigen und aufrichtigem Mitgefühl machte die Dreierrunde vor der spärlich mit Zuschauern besetzen Sportstudio-Kulisse nichts falsch und damit alles richtig. Taktisches steuert im Zweiten Peter Hyballa bei. Breitbeinig, mit weit aufgerissenen Augen und ausladenden Gesten erklärt er Fußball, als würde auf der anderen Seite die Kabine eines ambitionierten Oberligisten zuhören, was ihn mitunter etwas deplatziert erscheinen lässt. Ähnlich unharmonisch verlief auch der Auftakt von dem hüftsteifen Bela Rethy, der die scharfen Anspiele des meinungsstarken Sandro Wagner am Kommentatoren-Mikro nicht immer zu verwerten wusste.

Hier hat aber auch die Konkurrenz im Ersten noch Nachholbedarf. Der Wille, Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger eine zeitgemäßere Version von Günter Netzer und Gerhard Delling anzudichten, ist erkennbar, verpufft bislang aber noch weitgehend erfolglos. Vor allem der Weltmeister fremdelt noch immer mit seiner Rolle als Experte, scheint sich der Mannschaft noch immer näher zu fühlen als dem TV-Team. Wenn man es Fußball-Deutschland auch nicht gönnen möchte – für Schweinsteiger wäre ein mögliches Vorrunden-Aus des deutschen Teams vielleicht eine Gelegenheit, sich von alten Seilschaften zu emanzipieren und mehr Meinung zu wagen.

Obwohl sich Flachbildschirme längst durchgesetzt haben – der bislang größte Fernsehaufreger dürfte für viele Zuschauer gewesen sein, dass sie regelmäßig in die sprichwörtliche Röhre schauen. Wer kein kostenpflichtiges Abo bei Magenta TV eingehen möchte, muss gleich bei zehn exklusiv an den Anbieter Telekom verkauften Spielen mit Liveticker oder Teletext vorlieb nehmen. Wem Partien wie Finnland – Russland das Extrageld wert sind, bekommt die Spiele jedoch grundsolide eingeordnet.

Magenta TV hat sich eine All-Star-Truppe zusammengekauft – ob Moderator Johannes B. Kerner, Experte Michael Ballack oder Wolff Fuss, im Alltag Chefkommentator bei Sky. Jan Henkel flankiert das Angebot mit taktischen Analysen, die ihn schon auf Eurosport gemeinsam mit Matthias Sammer zum Liebling der Hardcore-Fans machte. Überflüssig, die Protagonisten alle vorzustellen: Kerner kernert, Fuss fusst und Henkel henkelt. Die Telekom setzt auf Bewährtes. Hinzu kommen Promis am Mikro oder ein eigener Stream für Taktik-Freaks. Ein pralles Paket, auf das allerdings vorerst nur durch Serverprobleme beim ersten übertragenen Spiel eine größere Öffentlichkeit aufmerksam wurde. Die Bereitschaft, für exklusive Nebenschauplätze in der Vorrunde zu zahlen, dürfte vorerst überschaubar bleiben. Magenta TV deutet aber an, was in der Zukunft noch zu erwarten ist. Während ARD und ZDF sich zurück aufs Wesentliche besinnen, fährt der Pay-TV-Konkurrent groß auf. Ganz sicher nicht, um sich nach dem Turnier aus dem Wettbewerb zu verabschieden.

