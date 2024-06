Magenta TV, ARD, ZDF und RTL So haben sich die TV-Teams bei der Fußball-EM bisher geschlagen

Bei Fußballspielen stehen inzwischen nicht nur die Spieler und Trainer im Fokus, sondern auch diejenigen, die die Spiele im Fernsehen und Livestream kommentieren, die als Experten die Leistungen der Mannschaften bewerten und die Vor- und Nachberichte moderieren. Das gilt besonders bei großen Spielen und Turnieren. Und so vergeht keine EM-Partie, ohne dass in den sozialen Netzwerken, in den Wohnzimmern und an den Stammtischen der Nation über die Darbietung der TV-Leute diskutiert wird. Mit dem Interesse an den Spielen steigt unweigerlich auch die Zahl derer, die eine Meinung nicht nur zu den Mannschaften haben.