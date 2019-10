Türkische Nationalelf salutiert erneut : Fortune Kaan Ayhan verweigert Militärgruß als Jubelgeste

Saint-Denis Anders als seine Mitspieler hat Torschütze Kaan Ayhan beim Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich dieses Mal offenbar auf den Militärgruß verzichtet. Die Mehrzahl seiner Teamkollegen salutierte erneut der türkischen Armee.

Der Düsseldorfer Bundesliga-Profi Kaan Ayhan hat sich nach dem 1:1 (0:0) der türkischen Fußball-Nationalmannschaft beim EM-Qualifikationsspiel in Frankreich dem militärischen Gruß einiger Mitspieler nach seinem Ausgleichstreffer in der 81. Minute nicht angeschlossen. Dabei hatte die Mehrzahl der türkischen Profis mit dem Militärgruß salutiert um damit die türkischen Streitkräfte zu unterstützen, die am Militäreinsatz gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien beteiligt sind. Dieser Einsatz wird international scharf kritisiert.