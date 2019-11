Ein Punkt reicht : Türkei kurz vor EM-Qualifikation - und unter Beobachtung

Istanbul Ein Punkt gegen Island reicht der Türkei zur erfolgreichen EM-Qualifikation. Nach dem Salutieren der Spieler zuletzt stehen die Türken aber unter Beobachtung.

Die Vorzeichen für eine türkische Fußball-Party stehen bestens - eigentlich. Bereits am Donnerstag (18.00 Uhr MEZ/Dazn) gegen Island kann das Team von Nationaltrainer Senol Günes die Qualifikation für die EM 2020 perfekt machen. Doch der Umgang mit der Militäroffensive in Nordsyrien sorgt im wahrsten Wortsinn für einen "Nebenkriegsschauplatz".

Stein des Anstoßes war das Qualifikationsspiel gegen Albanien (1:0) Mitte Oktober. Es war das erste Länderspiel der Türkei nach Beginn der international heftig kritisierten Operation gegen die Kurden in Nordsyrien. Nach dem späten Siegtreffer durch den früheren Frankfurter Cenk Tosun salutierten er und weitere Spieler vor den Fans. Der Jubel wurde als Unterstützung der Offensive interpretiert und hatte international für Verstimmung gesorgt.

Auch in Deutschland, da mit den beiden Düsseldorfern Kaan Ayhan und Kenan Karaman zwei Bundesligaspieler ebenfalls salutiert hatten. Beide versicherten danach, es habe sich nur um eine "Solidaritätsbekundung für Soldaten und ihre Angehörigen" gehandelt. Drei Tage nach dem Albanien-Spiel jubelten einige Spieler beim 1:1 in Frankreich erneut mit dem Militär-Gruß. Ayhan und Karaman verzichteten darauf - was zu einem Disput mit Mitspieler Merih Demiral führte.