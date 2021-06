Traumtor von Bayer-Stürmer : Tschechien schlägt Schottland nach Schick-Doppelpack

Glasgow Die tschechische Nationalmannschaft ist mit einem Sieg ins EM-Turnier gestartet. Am Montagnachmittag gewann sie in der Gruppe D dank eines Doppelpacks von Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick. Dem gelang ein Traumtor.

Mit einem Traumtor aus rund 50 Metern hat Tschechiens Bundesliga-Profi Patrik Schick Schottland die Stimmung bei der ersehnten Rückkehr auf die EM-Bühne verdorben . Der Stürmer von Bayer Leverkusen erzielte beim 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Mit-Gastgeber am Montag im Glasgower Hampden Park beide Treffer (42./52. Minute). Das zweite Tor beim Vorrundenstart wird in jedem Rückblick auf das Turnier zu sehen sein - eine Bogenlampe fast von der Mittellinie.

Trotz aufopferungsvollen Kampfes blieb die Hoffnung der Schotten auf einen erfolgreichen Auftakt in ihre erste Fußball-Europameisterschaft seit 1996 unerfüllt. Vor dem britischen Duell am Freitag gegen England, das Kroatien 1:0 bezwungen hatte, sind die Chancen auf den ersten Einzug in eine K.o.-Runde rapide gesunken.