Fußball-Europameisterschaft 2024 Das sind die Tops und Flops der EM

Egal ob tanzende und feiernde Fußballanhänger auf den Straßen, dramatische Tore in letzter Sekunde oder auch ein Negativrekord an roten und gelben Karten – die Geschichten und Anekdoten rund um die Euromeisterschaft 2024 in Deutschland gehen aktuell viral. Das Turnier hat bereits in vielerlei Hinsicht für Spannung, gute Laune und Euphorie gesorgt. Aber zum Teil auch für Frustration und aufgeheizte Gemüter.