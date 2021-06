106.875 Euro aus fünf Euro Einsatz : Mega-Wettgewinn durch verrückte Achtelfinal-Partien

Sorgten für einen Mega-Wettgewinn: Die Schweizer und die Franzosen. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Düsseldorf Ein riesiger Wettgewinn bei der Fußball-Europameisterschaft begeistert das Netz. Ein Tipper hat sowohl das Achtelfinale zwischen Kroatien und Spanien als auch die Partie zwischen Frankreich und der Schweiz richtig vorhergesagt. Er sahnt nun einen Gewinn von über 100.000 Euro ab.

Die zwei verrückten Achtelfinal-Spiele am Montagabend bei der Fußball-Europameisterschaft haben mindestens einem Tipper beim Wettanbieter Tipico einen Mega-Gewinn eingebracht. Nachdem zunächst die Kroaten gegen die Spanier einen Rückstand zum 3:3 nach der regulären Spielzeit aufholten und dann auch die Schweizer den Weltmeister Frankreich mit einem 3:3 in die Verlängerung zwangen, durfte sich ein Fußball-Fan richtig freuen. Dieser Redaktion liegt ein Wettschein vor, wonach jemand beide Partien richtig getippt hatte und aus nicht einmal fünf Euro Einsatz einen satten Gewinn von 106.875 Euro machte.

Im ersten Montagspiel sah zunächst alles nach einem sicheren Sieg der Spanier aus. Pablo Sarabia (38.), Cesar Azpilicueta (57.) und Ferran Torres (77.) schossen die Tore für die Südeuropäer in der regulären Spielzeit, nachdem Pedri seine Mannschaft durch das neunte Eigentor dieser Europameisterschaft (20.) in Rückstand brachte. Mislav Orsic und Mario Pasalic (90.+2) sorgten für die Verlängerung, in der Spanien die Oberhand behielt. Am Ende gewann Spanien nach Verlängerung mit 5:3.

Richtig gestockt haben dürfte dem Tipper der Atem gegen 22:50 Uhr am Montagabend. Die Franzosen lagen gegen die Schweiz schon deutlich mit 3:1 nach einem Doppelpack von Karim Benzema und einem Traumtor von Paul Pogba in Führung. Aber kurz vor Ende der Partie waren es Haris Seferevoic und Mario Gavranovic, die die Schweizer sensationell doch noch in die Verlängerung brachten.

Beide Spiele endeten nach der regulären Spielzeit also mit 3:3 - was den Tipper richtig viel Geld einbrachte. Zusammen ergaben beide Spiele im Vorfeld eine riesige Gesamtquote bei einem Wettanbieter. Aus 4,75 Euro Einsatz machte der Fußball-Fan aus Stade in Niedersachsen am Montagabend über 100.000 Euro Gewinn. Dieser Abend hatte also nicht nur die beiden Mannschaften als Sieger.

