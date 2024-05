Ticketshop für die EM 2024 Bitte klicken Sie hier, um zu bestätigen, dass Sie kein Roboter sind

10.31 Uhr Finaltickets im Warenkorb, und dann ist auf einmal das Portemonnaie nicht auffindbar? Das wird mir heute nicht passieren. Neben meinem Notebook liegen Kreditkarte und Perso griffbereit, außerdem zwei Handys, mit denen ich parallel in den Ticketshop gehen werde. Alle EM-Partien, die für mich in Frage kommen, habe ich auf einem Zettel notiert: Ich will schließlich nicht erst überlegen müssen, ob ich da Zeit habe, wenn mir 3 Karten für Spiel 47 angeboten werden (Viertelfinale in Berlin, 6. Juli, weiß man ja). Und auf die von der Uefa angegebene Startzeit „11 Uhr“ verlasse ich mich auch nicht – ab jetzt reloade ich die Seite alle fünf Minuten, falls der Ticketshop doch früher geöffnet wird als geplant. Meine Kollegen: lächeln milde und wünschen viel Glück.