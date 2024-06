Euro 2024 Wie Fans noch an Karten für die Achtelfinals kommen

Eine davon ist der Mitfavorit aus Spanien. Die Furia Roja trifft im Viertelfinale am Sonntag, 21 Uhr, in Köln auf einen der besten Dritten aus den Gruppen A. D, E oder F. Welche Nation das sein wird, entscheidet sich erst in den kommenden Tagen. Trotzdem hat die Uefa schon am Dienstag, 25. Juni, die Tickets für das bevorstehende K.o.-Spiel in den Verkauf gegeben. Das zeigt eine Mail des europäischen Fußballverbandes an die registrierten Fans der spanischen Nationalmannschaft, die unserer Redaktion vorliegt.