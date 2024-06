Von Altstar Ronaldo bis Torjäger Kane Das sind die Kapitäne der 24 EM-Teilnehmer

Die Liste der Kapitäne für die Fußball-EM in Deutschland liest sich mitunter wie das Who's who des Fußballs. Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo, Real Madrids neuer Superstar Kylian Mbappé oder Bayerns Torjäger Harry Kane – viele prominente Gesichter führen bei der Endrunde ihre Teams an.