„Lovely Monty“ aus Hamburg Warum ein indisches Taxifahrer-Lied die neue EM-Hymne werden könnte

Sie sind Taxifahrer in Hamburg, stammen aus Indien und ihr Herz schlägt für „unsere Jungs“, die deutsche Nationalelf. Weil die Brüder Lovely und Monty, wie sie sich im Internet nennen, fest an den Heimvorteil glauben, haben sie ein Lied produziert, das gerade dabei ist, die heimliche EM-Hymne des Internets zu werden: „Diese EM 2024“ lautet der schnörkellose Titel. Die Musik ist indischer Pop „Punjabi Style“, besteht also aus unwiderstehlichen Tanzrhythmen, wie man sie aus Bollywood-Filmen kennt, mit Ohrwurm-Melodie. Dazu haben die Taxifahrer Zuversicht, Fußballbegeisterung und unerschütterlichen Glauben an das Integrationsland Deutschland in einen wunderbar unrhythmischen, total prosaischen Text ohne Reime gegossen. So sind Zeilen entstanden wie: „Diese EM in Deutschland wird sehr farbenfroh, es sind 24 Länder, es wird Spaß machen, wir pushen unsere Jungs, die werden Spiele packen.“ Oder: „Lovely Monty vertrauen die Jungs, die so gemischt sind, erfahrene und neue Leute, zu allem fähig“. Damit erfüllen Lovely und Monty alle Kriterien, die es für einen viralen Hit braucht: Ihr Song ist skurril, authentisch, hat hohen Wiedererkennungswert und ist – sehr lustig.