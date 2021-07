Stimmen aus Spanien und Italien zum EM-Halfinale : „Ein Spiel der Leiden und des Herzens“

Italienische Fans feiern in Rom den Einzug der Azzurri ins Finale der Fußball-EM Foto: dpa/Alessandra Tarantino

London Italienische Zeitungen feiern die Energieleistung der Azzurri. Coach Roberto Mancini gibt zu, dass auch Glück im Spiel war. Die Spanier kehren mit Lob, Stolz und der Gewissheit heim, dass sie zu den besten Teams Europas gehören.

Die italienischen Elfmeterhelden waren nach dem Spiel überraschend schnell verschwunden. Kurz nach der Gefühlsexplosion vor Tausenden Tifosi in der Kurve des Wembley-Stadions verabschiedeten sich die Italiener Richtung Umkleidekabine. Das Grinsen im Gesicht von Giorgio Chiellini , Federico Chiesa und Co. war nicht zu übersehen.

Italiens Coach Roberto Mancini gab nach dem Spiel zu, dass gegen starke Spanier für sein Team eine große Portion Glück notwendig war. „Es war ein hartes Spiel, sie haben uns in Schwierigkeiten gebracht und wir haben gelitten“, urteilte der 56-Jährige. Mit einer großen Energieleistung hatten sich die Azzurri in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen gerettet, wo Mittelfeldspieler Jorginho den entscheidenden Versuch verwandelte. „Elfmeterschießen ist immer eine Lotterie“, gab Mancini zu. „Kompliment an Spanien.“