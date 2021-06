„Wir haben Geschichte geschrieben“ : So emotional feiert England den Sieg gegen Deutschland bei der EM

So emotional feiert England den Sieg gegen Deutschland bei der EM

London Der Jubel kannte keine Grenzen mehr, im Wembley-Stadion war es so laut wie vielleicht noch nie und in London waren alle Corona-Regeln egal. Der Viertelfinal-Einzug der englischen Nationalmannschaft hat alle Dämme brechen lassen.

Die Presse träumt schon vom Titelgewinn, Jürgen Klinsmann traut England alles zu: Nach dem 2:0 (0:0) im EM-Achtelfinale gegen den alten Rivalen Deutschland herrscht pure Euphorie bei den Three Lions. Der Weg soll erst am 11. Juli beim Finale im Wembley-Stadion enden. "ENDLICH schlägt England Deutschland, wir marschieren weiter ins Viertelfinale", schrieb die Boulevardzeitung The Sun.