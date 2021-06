Rückschlag für Lewandowski : Slowakei feiert unerwarteten Sieg gegen Polen

St. Petersburg Die polnische Nationalmannschaft hat zum Auftakt eine Niederlage gegen die Slowakei hinnehmen müssen. Robert Lewandowski blieb dabei blass – und konnte die 1:2-Pleite nicht verhindern.

Robert Lewandowski atmete tief durch, er schaute gen Himmel und schlurfte dann mit hängenden Schultern in die Kabine - vorbei an den feiernden Männern des Tages, die mal wieder nicht aus Polen kamen. Der Ausnahmestürmer von Bayern München und sein eher durchschnittliches Nationalteam sind mit einer bitteren Niederlage in die EM gestartet, Polen verlor gegen die Slowakei mit 1:2 (0:1).