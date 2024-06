Alter, Einsätze, Torschützen Diese Rekorde können bei der EM 2024 gebrochen werden

Aktuell hält der ehemalige ungarische Nationaltorwart Gábor Király den Rekord des ältesten Spielers bei einer EM. Király löste bei der EM 2016 in Frankreich mit 40 Jahren und 86 Tagen Lothar Matthäus als ältesten Spieler ab. Dieser Rekord dürfte jedoch in diesem Jahr gebrochen werden, denn der portugiesische Innenverteidiger Pepe wurde am 26. Februar 41 Jahre alt. Und er gehört zum EM-Kader der Portugiesen. Sollte der 41-Jährige also im Juni für Portugal auf dem Feld stehen, wird er Királys Rekord ablösen.