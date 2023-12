Reaktionen zur EM-Auslosung “Es ist keine Todesgruppe, aber eine sehr gute“

Marcell Jansen (HSV-Präsident und Ex-Nationalspieler)

„Ich bin ehrlich, ich hätte mir eine Krachergruppe lieber gewünscht gleich von Anfang an. (...) Wenn du eine starke Gruppe hast, dann sind die Erwartungen nicht so hoch. Das ist meiner Meinung nach eine große Chance. (...) Ich glaube an die Mannschaft und dass sie das in der Gruppe gut machen wird.“