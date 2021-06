Corriere dello Sport: "Italien schafft ein Traumdebüt. Das Duo Immobile-Insigne versenkt die Türkei. Besser hätten die Azzurri nicht beginnen können. Italien startet in die EM mit einem furiosen 3:0-Sieg und versenkt die Türkei in einem Olympiastadion voller begeisterter Fans. Italien feiert einen Sprint-Start und einen Erfolg am Ende einer Partie, die die Azzurri von Anfang bis zum Schluss beherrscht haben. Es lebe Italien!“