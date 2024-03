Play-offs zur EM 2024 So werden die letzten Plätze für die Europameisterschaft ausgespielt

Für alle zwölf teilnehmenden Teams gilt: Zwei Siege oder kein Ticket für die EM in Deutschland. In den drei Play-off-Wegen A, B und C gibt es jeweils ein Turnier mit vier Nationen. Nur die drei Turniersieger sind für die EM-Endrunde (14. Juni bis 14. Juli) qualifiziert. Alle Halbfinals finden an diesem Donnerstag (21. März) statt, die drei Endspiele am kommenden Dienstag (26. März). Bei Remis nach 90 Minuten entscheidet zunächst die Verlängerung und anschließend das Elfmeterschießen.