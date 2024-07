Europameisterschaft Die beleidigten Deutschen

Die 106. Minute des Viertelfinales Deutschland gegen Spanien können einige offenbar einfach nicht vergessen: Als Jamal Musiala aus der Distanz aufs Tor schießt, um die Nationalelf vom knappen Unentschieden doch noch in die nächste Runde zu katapultieren, passiert es: Spanien-Verteidiger Marc Cucurella blockt den Ball aus kürzester Distanz – klar mit seiner linken Hand. Die Deutschen sehen die entscheidende Chance für einen Elfmeter, lassen schon in dem Moment ihren Emotionen gegen die Schiri-Entscheidung freien Lauf – und beharren weiter darauf. Anders ist nicht zu erklären, dass Cucurella beim nächsten Spiel, dem Halbfinale gegen Frankreich am Dienstagabend, von einer Mehrheit in der Münchener Arena derart ausgebuht und ausgepfiffen wurde, sobald er nur den Ball am Fuß hatte.