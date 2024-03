„Werde das nicht tolerieren“ Rangnick verzichtet wegen homofeindlichen Gesängen auf Trio

„Das ist etwas, das ich in einer Mannschaft, wo ich Trainer bin - egal ob im Verein oder hier bei der Nationalmannschaft - nicht tolerieren werde“, betonte Rangnick bei der Kader-Bekanntgabe am Montagabend. Eine Entschuldigung als „Lippenbekenntnis“ sei „keine Entschuldigung. Alles Weitere hängt davon ab, dass die Jungs zeigen, was sie wirklich denken und wo sie von der Gesinnung her stehen“, betonte Rangnick. „Sagen kann man viel, entscheidend ist, wie das Verhalten aussieht.“