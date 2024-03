„Wäre ein kleines Wunder“ Das sagt Österreich-Trainer Rangnick über Alabas EM-Chancen

Rund um das erste Heim-Länderspiel des Jahres am 26. März in Wien gegen die Türkei soll Alaba für drei Tage zu seinen ÖFB-Kollegen stoßen. Ihr erstes EM-Spiel bestreiten die Österreicher am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich - auf den Tag genau sechs Monate nach Alabas schwerer Verletzung.