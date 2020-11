Länderspiel-Zusammenfassung : Belgien und Italien ziehen ins Finalturnier der Nations League ein

Berlin Italien und der WM-Dritte Belgien haben sich am letzten Gruppenspieltag der Nations League den Einzug ins Finalturnier gesichert. Österreich feierte derweil den Aufstieg in die A-Liga, Norwegen ging leer aus.

Zu dem als Absteiger in die B-Division bereits vor der letzten Runde feststehen Duo Bosnien-Herzegowina und Island hatte sich am vergangenen Dienstag der frühere WM-Dritte Schweden gesellt. Die Frage nach dem Absteiger in Deutschlands Gruppe A4 entscheidet sich am Grünen Tisch, nachdem das Keller-Duell zwischen der Schweiz und der Ukraine wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Osteuropäern abgesagt worden war.