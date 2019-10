„Aus moralischer Verantwortung“ : Balakow tritt als bulgarischer Nationaltrainer zurück

Sofia Der ehemalige Bundesliga-Profi Krassimir Balakow ist nicht länger bulgarischer Fußball-Nationaltrainer. Ob es einen Zusammenhang zwischen den rassistischen Ausfällen der Zuschauer beim EM-Quali-Spiel gegen England und dem Rücktritt gibt, ist unklar.

"Ich bin aus einer moralischen Verantwortung heraus zurückgetreten", sagte Balakow der Bild-Zeitung. Der langjährige Bundesliga-Profi, 2012 Trainer des 1. FC Kaiserslautern, hatte nach dem Abpfiff am Montag in einem ersten Interview behauptet, von den Affenlauten und noch schlimmeren Vorfällen in Sofia nichts mitbekommen zu haben. Später bat er in einer Mail um Entschuldigung.