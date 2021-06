„Viele waren nicht in der Lage, zu spielen“ : Dänische Spieler kritisieren Uefa für Spielfortsetzung nach Eriksen-Drama

Dänemarks Martin Braithwaite. Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Kopenhagen Die EM-Partie zwischen Dänemark und Finnland wird nach dem Schock um Christian Eriksen fortgesetzt. Nun kritisieren immer mehr Spieler die Uefa für die Entscheidung. Die Spieler fühlten sich auch ein Stück weit unter Druck gesetzt, viele Möglichkeiten hatten sie nicht.

Zwei Tage nach dem Zusammenbruch ihres Spielmachers Christian Eriksen haben auch die ersten dänischen Nationalspieler deutliche Kritik an dem europäischen Fußball-Verband Uefa geäußert, weil das EM-Spiel gegen Finnland (0:1) trotz des Schocks noch am Samstagabend fortgesetzt wurde. „Wir Spieler wurden in eine Position gebracht, die ich nicht für fair halte“, sagte Torwart Kasper Schmeichel am Montag bei einer Medienrunde im EM-Quartier des dänischen Teams in Helsingör.

Nachdem klar war, dass Eriksen seinen Herzstillstand überlebt hat und bei Bewusstsein in ein Krankenhaus gebracht wurde, habe die Uefa beide Teams nach Angaben von Schmeichel vor die Wahl gestellt: Entweder das Spiel wird noch am selben Abend oder am Sonntagmittag fortgesetzt. „Man hätte warten sollen, um eine Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, dass die Uefa daraus etwas lernt“, sagte der 34 Jahre alte Torwart von Leicester City. „Es wäre wahrscheinlich nötig gewesen, dass jemand, der eine höhere Position hat als wir, sagt: Es ist jetzt nicht an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen.“

Schmeichel, Martin Braithwaite und der ehemalige Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg von Tottenham Hotspur äußerten sich am Montag bei einem Medientermin als erste dänische Spieler seit Eriksens Kollaps. Auch der Barcelona-Stürmer Braithwaite unterstützte Schmeichels Kritik an der Uefa. „Keine der beiden Möglichkeiten war gut. Wir haben die am wenigsten schlechte gewählt. Viele Spieler waren nicht in der Lage, zu spielen“, sagte er.

Der Angreifer bezeichnete den Abend als „beängstigsten Moment meines Lebens“. „Meine Gedanken sind bei Christian, seiner Frau, den Kindern und der Familie. Ich bin dankbar, dass er stabil und am Leben ist. Das ist gerade alles, was zählt“, schrieb Braithwaite bei Instagram.

Vor den Spielern hatten am Wochenende bereits Trainer Kasper Hjulmand sowie mehrere dänische Fußball-Legenden wie Schmeichels Vater Peter Schmeichel das Verhalten der Uefa kritisiert. Verstärkt wird der Unmut auf den europäischen Verband auch dadurch, dass es die Uefa am Samstagabend so darstellte, als sei es der Wunsch beider Mannschaften, weiterspielen zu wollen.

Auch die früheren Fußball-Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker haben die Fortsetzung des EM-Spiels deutlich kritisiert. „Da liegt der Fehler meiner Meinung nach bei der Uefa, die sagen muss: Wir haben eine weitere Sicht dazu, da wird heute nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, wer da eine andere Meinung haben kann“, sagte Kramer, der für das ZDF während der EM als Experte arbeitet. „Die Frage ist, kann einer von denen in diesem Moment einen klaren Gedanken fassen“, sagte Kramer dazu. „Da sage ich einfach: Nein. Da ging es heute nicht um Fußball. Dann finde ich: Emotionen erstmal sacken lassen, eine Nacht drüber schlafen, dann kann man es immer noch spielen.“

(dpa/old)