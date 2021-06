14.000 Zuschauer erlaubt : Münchens OB kritisiert späte Entscheidung über EM-Zuschauerzahl

München Aus München gibt es Kritik an der späten Zulassung für Fans bei der Fußball-Europameisterschaft. Für Oberbürgermeister Reiter hätte die Entscheidung früher getroffen werden müssen.

„Was mich etwas irritiert hat ist, dass die Entscheidung so spät gefallen ist“, sagte Reiter am Samstag in der Bayern-2-„Radiowelt“. Für die Veranstalter sei es jetzt „eine echte Herausforderung noch Karten zu drucken, zu vertreiben und so weiter. Denn die Inzidenz ist seit Wochen stabil unter 50 gewesen. Man hätte, glaub ich, schon etwas früher entscheiden können“, sagte Reiter.