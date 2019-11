Mögliche Russland-Sperre : Fußball-EM nicht betroffen

Nyon Russland soll für vier Jahre von sportlichen Wettbewerben und damit auch von den Olympischen Spielen 2020 und 2022 ausgeschlossen werden. Im kommenden Jahr droht dem Weltsport eine Hängepartie. Die Fußball-EM soll nicht betroffen sein.

"Die Euro 2020 ist nicht betroffen, da es ein kontinentales Einzelsportereignis ist", teilte die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada am Dienstag auf SID-Anfrage mit. Sollte die Wada am 9. Dezember in Paris die Sanktionen gegen Russland beschließen, die sein zuständiges Ermittlungskomitee am Montag empfohlen hat, verliert jedoch nicht nur die russische Anti-Doping-Agentur Rusada ihre Zulassung. Die gesamte Nation würde ein Bann treffen, ein Ausschluss von vier Jahren steht im Raum. Damit wären die Olympia-Teilnahme und die Ausrichtung internationaler Top-Events bedroht.