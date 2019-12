Fortune Ayhan ausgenommen : Uefa verhängt nach Salut-Jubel offenbar milde Strafen

Berlin Die Europäische Fußball-Union hat nach dem militärischen Jubel vergleichsweise milde Strafen gegen die türkischen Nationalspieler ausgesprochen.

Nach dem Militärgruß türkischer Nationalspieler in der EM-Qualifikation wird die europäische Fußball-Union gegen 13 Spieler Verweise aussprechen und eine Geldstrafe in Höhe von 50 000 Euro gegen den türkischen Verband verhängen. Das berichtet der „Kicker“ unter Hinweis auf eine Sitzung der Uefa-Disziplinarkommission in der vergangenen Woche, deren Ergebnis bislang nicht veröffentlicht wurde. Ein Grund, warum keine Sperren ausgesprochen werden, sei, dass die Strafen während der EM-Endrunde im kommenden Sommer hätten abgesessen werden müssen.