Trotz starker Leistungen : Marco Reus verzichtet freiwillig auf die EM

Dortmund Marco Reus wird nicht zum deutschen EM-Kader gehören. Das teilte der Profi von Borussia Dortmund am Dienstagabend selbst via Instagram mit. Er habe die Entscheidung gemeinsam mit dem Bundestrainer Joachim Löw getroffen.

Die Rufe nach einer EM-Nominierung von Marco Reus wurden in den vergangenen Wochen immer lauter. Der Offensivspieler befindet sich bei Borussia Dortmund in glänzender Verfassung - doch der 31-Jährige wird nicht zum Kader von Joachim Löw gehören. Das gab er selbst via Instagram bekannt.