Mahner und Spielerflüsterer Rangnick küsst Österreich wach

Was muss Rangnick ihm erzählt haben, dass Baumgartner nach dem Wiederanpfiff wie ausgewechselt wirkte? „Ich habe ihm gesagt: Baumi, du bist für uns so ein wichtiger Spieler“, so Rangnick: „Wir brauchen dich mindestens mal in Normalform.“ Es wurde sogar ein bisschen mehr als Normalform, der 24-Jährige brillierte als „Man of the Match“ mit seinen schnellen Dribblings – und schoss in der 66. Minute das 2:1.