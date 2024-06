Lindner Congress Hotel Düsseldorf Hier schläft Frankreich-Star Kylian Mbappé

Das Wichtigste zuerst – wo wird Kapitän Kylian Mbappé schlafen? In der gleichen Zimmerkategorie wie seine Mannschaftskollegen: Alle Spieler der fünf Nationalmannschaften, die von Mitte Juni bis Anfang Juli aufgrund ihrer Spiele in Düsseldorf jeweils nacheinander bei Lindner einchecken werden, bekommen ein „Queen Bed Deluxe Zimmer“. 30 Quadratmeter groß und vor acht Jahren neu gebaut, nach einer Idee von Hotelgründer Otto Lindner – in Anlehnung an die Boot-Messe.