Laut Medienbericht : Uefa denkt angeblich über Winter-EM nach

Berlin Die Europäische Fußball-Union denkt offenbar darüber nach, die EM 2020 in den Winter zu verlegen. Das vermeldet der britische „Telegraph“.

Für die Europäische Fußball-Union ist nach Informationen der britischen Zeitung „Telegraph“ die Verlegung der EM in den Winter auch eine Option. Mit einer Austragung des Kontinentalturniers im Dezember 2020 könnten die Club-Wettbewerbe im Sommer noch zu Ende gespielt werden. Es wird erwartet, dass am Dienstag die Uefa angesichts der Ausbreitung des Coronavirus Alternativen für die EM-Endrunde überlegt. Dass angesichts der Pandemie das geplante paneuropäische Turnier in gleich zwölf Ländern wie geplant am 12. Juni in Rom angepfiffen wird, erscheint derzeit unwahrscheinlich.