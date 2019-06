Lahm und Stenger Geschäftsführer : DFB gründet EURO GmbH für EM 2024

Frankfurt/Main Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm ist einer von zwei Geschäftsführern der vom DFB gegründeten neuen EURO GmbH. Sie soll der Durchführung der Europameisterschaften 2020 in München und 2024 in Deutschland dienen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit Rio-Weltmeister Philipp Lahm als einer von zwei Geschäftsführern an der Spitze die DFB EURO GmbH gegründet. Ziel und Aufgabe der neuen GmbH ist die Organisation und Durchführung von Fußballturnieren, insbesondere der EURO 2020 im kommenden Jahr in München und der EURO 2024, die an zehn Spielorten in Deutschland ausgetragen wird.