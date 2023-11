Fußball-Europameisterschaft der Herren So läuft die Auslosung für die Gruppenphase der Heim-EM 2024

Wie läuft die Auslosung der EM Gruppen?

Deutschland wird als einzige Nation nicht gelost und bestreitet an Position A1 das Eröffnungsspiel am Freitag, 14. Juni 2024 in München. Gezogen werden zunächst die Nationen in Topf 1, die erste geht in Gruppe B, die folgende in Gruppe C und so weiter. Es folgt die Auslosung der jeweiligen Position in der Gruppe - automatisch Gruppenkopf ist nur Deutschland.