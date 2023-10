Kane trifft doppelt England macht EM-Ticket klar - Italien bangt

England hat sich auch dank Stürmerstar Harry Kane das Ticket für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gesichert. Die Three Lions setzten sich am Dienstagabend mit 3:1 (1:1) gegen Titelverteidiger Italien durch und machten damit die Qualifikation für das Turnier im kommenden Sommer perfekt. Bayern Münchens Angreifer Kane (32. Minute/Foulelfmeter und 77.) per Doppelpack sowie Marcus Rashford (57.) machten im Wembley-Stadion die Treffer für die Engländer. Gianluca Scamacca (15.) war vor 83.194 Zuschauern der Führungstreffer für die Squadra Azzurra gelungen.